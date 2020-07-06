Цепкало: Россия для нас — это не просто экономика, это некая большая общность исторической судьбы

/ Политика
Просмотров: 391

«Если в соответствии с законом кто-то очень сильно захочет провести референдум по поводу объединения с Россией, то я думаю, что мы не будем этому препятствовать», — заявил претендент на пост президента Валерий Цепкало, отвечая на вопросы избирателей в youtube вечером 5 июля.

«Это все-таки гражданское выражение, гражданская позиция», — пояснил Цепкало.

«Но мое глубокое убеждение в том, что мы как независимая страна должны именно как суверенное государство строить наши двусторонние отношения и с Россией, — подчеркнул Цепкало. — На основе именно взаимной выгоды и, естественно, принимать во внимание и общность и культурных, и исторических традиций. И, в конце концов, действительно благодаря России я думаю, что белорусский народ очень много приобрел».

По мнению претендента, необходимо активно развивать отношения и со странами Запада и «очень активно» — с ЕС и США.

«Это все-таки источники знаний, источники инвестиций, источники новых технологий. Россия сегодня все-таки в большей степени ориентирована на экспорт энергоносителей, сырья, природных материалов, тяжелого машиностроения. Основные технологии и деньги сейчас на Западе. ВВП России сейчас меньше штата Техас или штата Иллинойс», — отметил Цепкало.

При этом, считает он, «мы должны понимать, что Россия для нас — это не просто экономика, не просто ВВП», это «некая большая общность исторической судьбы, мы все-таки долгое время жили в одном государстве».

«И даже когда мы не жили в одном государстве, то у нас был один и тот же язык... Мы вложили в развитие русского языка даже больше, чем Московское княжество», — заявил претендент на пост президента, сообщает БелаПАН.

О чем еще говорил недавно Валерий Цепкало:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Валерий Цепкало

Другие материалы на эту тему:

«Углубление интеграции» не снято с повестки дня и остается главной угрозой

«Углубление интеграции» не снято с повестки дня и остается главной угрозой

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит