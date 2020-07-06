Цепкало: Россия для нас — это не просто экономика, это некая большая общность исторической судьбы
«Если в соответствии с законом кто-то очень сильно захочет провести референдум по поводу объединения с Россией, то я думаю, что мы не будем этому препятствовать», — заявил претендент на пост президента Валерий Цепкало, отвечая на вопросы избирателей в youtube вечером 5 июля.
«Это все-таки гражданское выражение, гражданская позиция», — пояснил Цепкало.
«Но мое глубокое убеждение в том, что мы как независимая страна должны именно как суверенное государство строить наши двусторонние отношения и с Россией, — подчеркнул Цепкало. — На основе именно взаимной выгоды и, естественно, принимать во внимание и общность и культурных, и исторических традиций. И, в конце концов, действительно благодаря России я думаю, что белорусский народ очень много приобрел».
По мнению претендента, необходимо активно развивать отношения и со странами Запада и «очень активно» — с ЕС и США.
«Это все-таки источники знаний, источники инвестиций, источники новых технологий. Россия сегодня все-таки в большей степени ориентирована на экспорт энергоносителей, сырья, природных материалов, тяжелого машиностроения. Основные технологии и деньги сейчас на Западе. ВВП России сейчас меньше штата Техас или штата Иллинойс», — отметил Цепкало.
При этом, считает он, «мы должны понимать, что Россия для нас — это не просто экономика, не просто ВВП», это «некая большая общность исторической судьбы, мы все-таки долгое время жили в одном государстве».
«И даже когда мы не жили в одном государстве, то у нас был один и тот же язык... Мы вложили в развитие русского языка даже больше, чем Московское княжество», — заявил претендент на пост президента, сообщает
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