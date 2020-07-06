Минский ресторатор Вадим Прокопьев переезжает в Сингапур

Бизнесмен Вадим Прокопьев продал свои доли в минских ресторанах, чтобы переехать в Сингапур и открыть там бар.

«Я всегда хотел попасть в англоязычную среду. Сингапур — это один из самых "жирных" городов мира. Там есть топовые отели, рестораны с двумя и тремя звездами Мишлен. Есть бар, который сделан настолько круто, что после него кажется, что конкурентам на рынке делать нечего. Atlas — это 15 000 000 долларов инвестиций и невероятного уровня декорации в стиле ар-деко. Но я не боюсь, потому что точно знаю, что моих навыков в атмосфере заведений там не хватает. Атмосферные ходы во многих крутых ресторанах и барах хромают: в этом смысле я ощущаю себя сильнее сингапурцев. Возможно, звучит заносчиво. Но я чувствую, что смогу там реализоваться», — сказал ресторатор relax.by .

Заведение, которое вместе с партнерами он планирует открыть в Сингапуре, по атмосфере будет похоже на минский Pelican.