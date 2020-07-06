Дмитриев подал в суд на Мингорисполком: в городе мало мест для предвыборной агитации

Претендент на пост президента сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев подал в Минский городской суд жалобу на Мингорисполком в связи с малым количеством мест, определенных для массовых мероприятий в рамках президентской избирательной кампании.

«Вдумайтесь, на двухмиллионный Минск агитировать разрешили в шести местах. Это парки на окраине города, то есть чтобы вы вообще не видели альтернативных кандидатов», — заявил Дмитриев в видеообращении к избирателям.

То же самое, по словам политика, по всей стране. «Есть города, где вообще забыли определить места для агитации. Поэтому мы по всей стране обжалуем эти решения», — сказал Дмитриев. Он призвал граждан обращаться в суды и защищать свое право на честные выборы.

«Власть сегодня хочет, чтобы выборы были просто переназначением Лукашенко, а мы хотим, чтобы это были честные выборы с избранием нового президента Беларуси», — заявил Дмитриев.

Мингорисполком определил 25 июня шесть мест для проведения массовых мероприятий в рамках предвыборной агитации. Ни одно из них не находится в центре города.

В «перечень мест для проведения в уведомительном порядке кандидатами в президенты, их доверенными лицами массовых мероприятий в целях осуществления предвыборной агитации (собрания вне помещений, митинги, пикетирование)» вошли:

— парк Дружбы Народов в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Карастояновой;

— центральная аллея в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября по улице Долгобродской;

— площадка возле фонтана в Киевском сквере на улице Каховской;

— площадка при входе в парк имени Грековой на улице Малинина;

— сквер Жукова в границах улиц Железнодорожная — Минина;

— Тучинский сквер в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута.

Выборы назначены 9 августа. С 5 по 14 июля проходит регистрация кандидатов в президенты.

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