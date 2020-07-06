Власти пока не выдали разрешение на проведение публичной встречи с инициаторами конституционного референдума

Столичные власти пока не выдали разрешение на проведение 12 июля в парке Дружбы Народов публичной встречи граждан с инициаторами конституционного референдума, сообщил во время стрима 6 июля Максим Знак, юрист штаба претендующего на пост президента бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Юрист подчеркнул, что в соответствии с законодательством о массовых мероприятиях заявку на проведение встречи с участием более тысячи человек могут подавать только политические партии, общественные объединения или организации. Поскольку избирательный штаб претендента под эти критерии не подпадает, было решено обратиться за помощью к «коллегам».

2 июля на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог», посвященном конституционному референдуму, Знак сообщил, что штаб Бабарико обратился за помощью в организации массового мероприятия к Объединенной гражданской партии.

«Насколько мне известно, коллеги заявку подали, — сказал юрист во время сегодняшнего стрима. — Документы соответствующие, в том числе договоры [с милицией, медиками и коммунальными службами], заключены на сегодняшний день. Как только будет получено подтверждение со стороны государственных органов, мы подтвердим».

Команда Виктора Бабарико обнародовала 19 июня его видеообращение с инициативой провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу первоначальную редакцию от 15 марта 1994 года. Сам Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений. 29 июня Максим Знак сообщил, что войти в инициативную группу по проведению референдума изъявило желание около 15 тыс. граждан, прием заявок завершен.