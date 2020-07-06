Брестское «Динамо» подтвердило наличие больных коронавирусом

Футбольный клуб «Динамо-Брест» подтвердил наличие заболевших коронавирусом COVID-19, однако, по уверению клуба, их меньше 15, о чем сообщали спортивные сайты.

«Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15-ть человек (так в оригинале. — ред.), как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики», — сообщила вечером 6 июля пресс-служба клуба.

Фамилии игроков не названы «из уважения к личному пространству футболистов».

«Сейчас перед клубом стоит задача как можно скорее выйти из сложившейся ситуации... Призываем СМИ не вводить общественность в заблуждение. В это непростое время команде нужна поддержка и понимание», — говорится в заявлении.

О наличии больных сообщил также ФК «Городея». «В связи с вопросами представителей СМИ о самочувствии игроков команды информируем: у полузащитника Станислава Сазоновича диагностирована 2-сторонняя пневмония, он не находится и не находился на искусственной вентиляции легких, проходит лечение в больнице. На данный момент состояние стабильно удовлетворительное, температуры нет», — отмечается в релизе (орфография сохранена). Кроме того, полузащитник Сергей Пушняков с подтвержденным COVID-19 находится дома на самоизоляции, заболевание протекает без симптомов, состояние хорошее. Полузащитник Андрей Сорокин с высокой температурой получает лечение в домашних условиях. По информации клуба, 7 июля игроки, тренерский штаб и администрация пройдут экспресс-тест на COVID-19.

По сведениям БелаПАН, Белорусская федерация футбола в ближайшее время собирается прокомментировать ситуацию.

Белорусский чемпионат был единственным в Европе, который не приостанавливали из-за пандемии коронавируса, однако некоторые матчи переносили. Игры проходят со зрителями.