«Белавиа» возобновляет полеты в безвизовую Черногорию

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что с 10 июля возобновляет полеты в Черногорию.

«Друзья, теперь уже точно! С 10 июля возобновляется чартерная программа в Черногорию. Вылеты из Минска в Тиват — ежедневно», — говорится в сообщении. ПЦР-тест для полета в Черногорию не требуется.

Таким образом Черногория станет пятым курортным направлением для белорусов. Наших туристов уже принимают Турция, Египет и Албания. Ранее сообщалось, что с 7 июля открываются ОАЭ. Попасть в Эмираты смогут граждане всех стран без ограничений. Для въезда в страну туристам понадобится ПЦР-тест со сроком действия 96 часов, который при необходимости можно будет сделать в аэропорту Дубая.