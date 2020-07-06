Команда Бабарико в случае его регистрации кандидатом в президенты обратится с просьбой дать ему возможность вести агитацию

Команда Виктора Бабарико в случае его регистрации кандидатом в президенты обратится в следственные органы с просьбой предоставить ему возможность вести агитацию, сообщил юрист штаба экс-банкира Максим Знак во время стрима 6 июля.

На вопрос, обязаны ли власти отпустить Бабарико в случае регистрации его кандидатом на пост главы государства, юрист ответил, что это «сложный вопрос» и «напрямую такой обязанности нет».

«В Уголовно-процессуальном кодексе не написано, что если гражданин является кандидатом в президенты, то есть какие-то особенности ведения уголовного дела в отношении него, — сказал Знак. — Однако нам кажется, что если такое произойдет — Виктор Бабарико будет признан кандидатом в президенты, то действительно будет необходимость в том, чтобы ему дали возможность осуществлять агитацию, коммуницировать с медиа, штабом. Специальные запросы будут направлены в соответствующие органы. Это будет сделано сразу, как Виктор Бабарико приобретет соответствующий статус [кандидата в президенты]».

Бабарико сейчас находится в СИЗО КГБ. Он, а также его сын и руководитель его инициативной группы Эдуард были задержаны 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений. Известно, что им предъявлены обвинения, но адвокатам запретили сообщать, по каким статьям Уголовного кодекса. За несколько дней до этого в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски.

Регистрация кандидатов в президенты проходит с 5 по 14 июля. Выборы президента назначены 9 августа.