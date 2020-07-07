Атмосферный фронт накрыл Беларусь — объявлено штормовое предупреждение

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Во вторник погоду в республике сформирует определять атмосферный фронт, который принесет в Беларусь прохладу.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди. По юго-востоку пройдут ливни, прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гомель +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск +16..+18°C (вероятность осадков более 90%).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Тэги: погода

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