Атмосферный фронт накрыл Беларусь — объявлено штормовое предупреждение

Во вторник погоду в республике сформирует определять атмосферный фронт, который принесет в Беларусь прохладу.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди. По юго-востоку пройдут ливни, прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%);

Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 80-90%);

Гомель +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%);

Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%);

Минск +16..+18°C (вероятность осадков более 90%).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.