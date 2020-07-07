Атмосферный фронт накрыл Беларусь — объявлено штормовое предупреждение
Во вторник погоду в республике сформирует определять атмосферный фронт, который принесет в Беларусь прохладу.
Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди. По юго-востоку пройдут ливни, прогремят грозы.
Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%);
- Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гомель +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%);
- Минск +16..+18°C (вероятность осадков более 90%).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.