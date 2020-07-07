Приведший «Динамо-Брест» к золоту Личка: нельзя рисковать здоровьем игроков — надо остановить чемпионат

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Бывший наставник брестского «Динамо» Марцел Личка, под руководством которого «бело-голубые» выиграли чемпионский титул, считает неправильным продолжать первенство Беларуси.

В интервью by.tribuna.com он заявил, что «нельзя рисковать здоровьем игроков». По его мнению, в настоящее время «лучше просто остановить чемпионат хотя бы на две-три недели».

Это, считает Личка, поможет провести масштабное тестирование игроков на коронавирус.

«За это время необходимо сделать тесты каждому футболисту высшей лиги. На примере брестского «Динамо» мы видим, что может случиться, если относиться к этой ситуации несерьезно. В Бресте заражены 16 человек, среди которых 11 футболистов! Это больше половины обоймы основы…» — подчеркнул чешский специалист.

Он считает, что, если чемпионат продолжится в нынешнем формате, то «на поле высшей лиги будут выходить футболисты 16-17 лет. Это ненормально».

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: футбол-Беларусь коронавирус COVID-19 Персона: Марцел Личка

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