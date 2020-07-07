В Могилеве утонули молодая мама и ее восьмилетняя дочь

Трагедия в областном центре произошла накануне днем.

По информации Следственного комитета две семьи с детьми отдыхали на берегу Днепра. В какой-то момент начала тонуть восьмилетняя девочка. Ее 33-летняя мать и девятилетняя девочка из другой семьи бросились на помощь.

«Увидевшие это рыбаки успели спасти только одного ребенка, девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Тела женщины и ее дочери извлекли из воды сотрудники МЧС и работники ОСВОД», — сообщили в СК.