Мировые цены на нефть пошли вниз
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром, 7 июля.
Эталонные марки торгуются по данным на 08:20 по минскому времени на следующих позициях:
- Brent — 42,81 доллара за баррель (-0,67%);
- WTI — 40,34 доллара за баррель (-0,71%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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