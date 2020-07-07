Мировые цены на нефть пошли вниз

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром, 7 июля.

Эталонные марки торгуются по данным на 08:20 по минскому времени на следующих позициях:

Brent — 42,81 доллара за баррель (-0,67%);

WTI — 40,34 доллара за баррель (-0,71%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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