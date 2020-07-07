Актеру Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение
До 12 лет лишения свободы грозит популярному российскому актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное пьяное ДТП в центре Москвы.
В окончательном акте указано, что он обвиняется в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении — ч. 4 ст. 264 УК РФ, пишет
Адвокат актера Эльман Пашаев отметил, что готов доказать невиновность подзащитного: «Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности».
Смертельное ДТП в нетрезвом виде актер совершил в центре Москвы 8 июня. В настоящее время он находится под домашним арестом. В России неоднозначное отношение к произошедшему: некоторые, как Владимир Жириновский жаждят «крови», а некоторые предлагают из-за таланта актера отнестись более гуманно.
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