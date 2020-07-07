Число заболевших COVID-19 превысило 11,62 млн

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Число заразившихся коронавирусом нового типа,  вызывающем заболевание COVID-19, превысило 11,62 млн.

Фото Depositphotos

По данным университета Джонса Хопкинса, специалисты которого отслеживают ситуацию по всему миру, на утро 7 июля заразилось 11 620 096 человек.

Больше всего пандемия накрыла следующие страны:

  1. США — 2 936 077;
  2. Бразилию — 1 623 284;
  3. Индию — 719 664;
  4. Россию — 686 852;
  5. Перу — 305 703.

Недуг унес уже 538 058 жизней. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

  1. США — 130 285;
  2. Бразилия — 65 487;
  3. Великобритания — 44 321;
  4. Италия — 34 869;
  5. Мексика — 31 119.

Напомним, по официальным данным Минздрава на 6 июля, в Беларуси число заразившихся составляло 63 804 (количество умерших — 429).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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