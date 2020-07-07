Число заболевших COVID-19 превысило 11,62 млн
Число заразившихся коронавирусом нового типа, вызывающем заболевание COVID-19, превысило 11,62 млн.
По данным университета Джонса Хопкинса, специалисты которого отслеживают ситуацию по всему миру, на утро 7 июля заразилось 11 620 096 человек.
Больше всего пандемия накрыла следующие страны:
- США — 2 936 077;
- Бразилию — 1 623 284;
- Индию — 719 664;
- Россию — 686 852;
- Перу — 305 703.
Недуг унес уже 538 058 жизней. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:
- США — 130 285;
- Бразилия — 65 487;
- Великобритания — 44 321;
- Италия — 34 869;
- Мексика — 31 119.
Напомним, по официальным данным Минздрава на 6 июля, в Беларуси число заразившихся составляло 63 804 (количество умерших — 429).
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