Число заболевших COVID-19 превысило 11,62 млн

Число заразившихся коронавирусом нового типа, вызывающем заболевание COVID-19, превысило 11,62 млн.

Фото Depositphotos

По данным университета Джонса Хопкинса, специалисты которого отслеживают ситуацию по всему миру, на утро 7 июля заразилось 11 620 096 человек.

Больше всего пандемия накрыла следующие страны:

США — 2 936 077; Бразилию — 1 623 284; Индию — 719 664; Россию — 686 852; Перу — 305 703.

Недуг унес уже 538 058 жизней. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 130 285; Бразилия — 65 487; Великобритания — 44 321; Италия — 34 869; Мексика — 31 119.

Напомним, по официальным данным Минздрава на 6 июля, в Беларуси число заразившихся составляло 63 804 (количество умерших — 429).

Читайте также: