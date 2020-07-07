Трое задержанных на День независимости получили штрафы

В Гродно, Могилеве, Молодечно и Новогрудке 6 июля рассмотрены административные дела граждан, задержанных в День независимости 3 июля.

Три человека оштрафовано, один протокол отправлен на доработку, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

В Гродно координатор инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской Евгений Климук оштрафован на 15 базовых величин (405 рублей) за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Штраф в размере 10 базовых величин (270 рублей) наложен на Юрия Колодко за участие в «цепи солидарности» в Новогрудке.

Александр Новик из Молодечно получил 10 базовых величин штрафа за неповиновение сотрудникам милиции. По информации правозащитников, Новик пошел в парк Победы и решил сфотографировать автомобиль с омоновцами. О его задержании стало известно в день суда.

Основанием для задержания могилевчанина Глеба Будкова стал бело-красно-белый флаг на его плечах. Молодого человека обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия и трое суток продержали в изоляторе временного содержания. На суде он пояснил, что повязал на плечи флаг, чтобы выразить солидарность с темнокожими людьми, которые сталкиваются с дискриминацией, и собирался носить его 3 и 4 июля, когда в Беларуси и США отмечается День независимости. Судья отправил протокол в РОВД на доработку.

Всего, по данным правозащитников, 3 июля было задержано не менее 17 человек (с учетом молодечненца Новика — не менее 18). Накануне в социальных сетях граждан призвали выйти на главные улицы городов и выразить несогласие с тем, как проходит избирательная кампания.