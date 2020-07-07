Лукашенко продлил пенсионерам льготный проезд
Александр Лукашенко подписал накануне указ №252, согласно которому пенсионеры получат льготу на проезд в пригородном транспорте.
Как отмечено на Национальном правовом интернет-портале, 50-процентной скидкойможно будет воспользоваться на следующих видах транспорта:
- железнодорожном;
- водном;
- автомобильном.
Все виды транспорта должны быть общего пользования.
Все пенсионеры смогут воспользоваться скидкой до 31 октября (ранее льгота действовала до 30 сентября).
Сезонная скидка предусмотрена указом президента №176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года и действует с 1 мая.
Решение о продлении льготного проезда в поездах региональных линий для пенсионеров было принято 21 июня во время посещения Лукашенко Светлогорского района.
Во время поездки на поезде вице-премьер Владимир Кухарев озвучил просьбу пенсионеров продлить проезд с 50-процентной скидкой в поездах региональных линий до 31 октября.
Он отметил, что эта мера экономически просчитана. Лукашенко согласился с доводами Кухарева.