Доллар и евро продолжают прилично расти

На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 7 июля, серьезно укрепляются доллар и евро.

Так, американская валюта добавляет 0,0118 пункта и торгуется на уровне 2,445 белорусского рубля, а европейская 0,0105 пункта — 2,7598 белорусского рубля.

Российская валюта падает на 0,0139 пункта — 3,3878 белорусского рубля за 100 российских.

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