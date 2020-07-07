Покореженные авто, вырванные деревья, отключение света: стихия на Брестчине натворила дел

Грозовой фронт вкупе с сильным ветром, обрушившийся на территорию некоторых районов Брестской области накануне вечером, доставил много неприятностей жителям региона.

По информации МЧС, без света оставались населенные пункты в трех районах (Брестском, Кобринском и Малоритском).

Как отметили спасатели, было отключено 34 населенных пункта, 14 ферм, два детских лагеря, птицефабрика.

Ветром сорвало крышу у десяти домов и одного объекта соцкультбыта.

Всего упало 123 дерева (были повреждены два авто).

Фото МЧС и со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети