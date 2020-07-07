Лукашенко рассказал о дипломатическом прорыве
Выступая сегодня на встрече с активом столицы, Александр Лукашенко рассказал о дипломатическом прорыве.
По его словам, сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.
Лукашенко, передает его пресс-служба, напомнил, как за последние десятилетия развивалась инфраструктура столицы, включая завершение строительства Дворца Республики, возведение нового здания Национальной библиотеки.
Значительные усилия были приложены и для строительства современных спортивных объектов, что в том числе позволило на высоком уровне провести II Европейские игры.
«Это был прорыв. Если хотите, дипломатический прорыв», — подчеркнул глава государства.
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