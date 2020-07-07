Владелец магазина Symbal.by договорился с МЧС устранить выявленные нарушения

Владелец магазина национальной символики Symbal.by Павел Белоус договорился с Советским районным отделом по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС устранить выявленные нарушения.

Сегодня Белоус посетил райотдел, который 29 июня подал в Экономический суд Минска заявление о приостановлении деятельности магазина.

«В ходе беседы с замначальника отдела МЧС удалось договориться, что выявленные у нас нарушения мы в ближайшее время исправим. Взамен в суде, который состоится 16 июля, они подтвердят, что претензий к нам нет, и, надеемся, на этом вся эта история закончится», — сообщил БелаПАН владелец магазина.

По его словам, выявленные 23 июня инспектором МЧС нарушения в работе магазина незначительные. «Основной вопрос возник, когда пришел инспектор, а у нас не было электричества. Соответственно не работала пожарная система и т.д.», — пояснил Белоус.

Он сообщил, что в отделе ему предоставили распечатку анонимной жалобы, по которой и пришел инспектор. Автор жаловался на посторонние запахи в магазине. «О происхождении этого письма мне не сообщили, но отметили, что обязаны на такие заявления реагировать. Инспектор пришел в связи с этим, а параллельно нашел другие нарушения», — сказал директор Symbal.by. При этом, подчеркнул он, никаких запахов в помещении магазина не было.

Белоус также отметил, что электроснабжение восстановлено и «предстоит актом проверки подтвердить работоспособность пожарной системы».

«В один день у нас во всем помещении пропало электричество. Электрик сообщил, что в электрощитовой в подвале дома, где находится магазин, отсутствует плавкая вставка, которая замыкает сеть к нашему помещению. Как и почему пропал этот элемент, неизвестно. К нам отказывался приходить электрик ЖЭУ-2 Советского района, пеняя на то, что у нас нет договоров на обслуживание юридического помещения. Не допускали в щитовую и нашего электрика. Несколько недель мы потратили на то, чтобы заключить дополнительные договоры, и только после этого проблему устранили. Нам затягивали время, и как раз в момент отсутствия электричества пришла проверка из МЧС», — сказал Белоус.

По его мнению, все эти события связаны между собой. «Происходит все как бы в рамках закона, в то же время пытаются найти административные обоснования, чтобы препятствовать нашей работе, — считает он. — Думаем, это нужно, чтобы ограничить нашу деятельность, чтобы не распространялся дизайн в том числе с «психозом». Мало того, что по решению санстанции мы не можем заниматься производством продукции, параллельно вчера была такая история: блогер прошелся по 11 печатникам в Минске, и все они отказались выполнить этот дизайн. Мы получили конкретный сигнал о том, что такие политические принты не должны распространяться».

Давление на Symbal.by началось 12 июня после изъятия у курьера магазина 419 маек с надписью «ПСІХО3%».

15 июня сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и инспекции МНС по городу Минску провели осмотр магазина Symbal.by. Были составлены протоколы, изъята часть бухгалтерских документов.

23 июня магазин Symbal.by объявил о прекращении работы с 29 июня. В тот же вечер граждане выстроились в очередь возле магазина, расположенного по проспекту Машерова, 18 (бывшая ул. Варвашени). К магазину подъехал автозак с силовиками, и начались задержания. По данным правозащитников, было задержано около 10 человек. В отношении некоторых составили протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По версии милиции, причиной произошедшего стали сообщения о драке и повреждении автомобиля возле магазина Symbal.by.