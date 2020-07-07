В представительстве Bosch в Беларуси сменилось руководство

Пост главы компании Bosch в Беларуси занял Андрей Пацкевич. Он сменил Владимира Рыболовлева, занимавшего эту должность на протяжении 27 лет — с момента начала работы компании Bosch в Беларуси.

Андрей Пацкевич

Работу в компании Bosch Андрей Пацкевич начал в 2004 году с должности специалиста по маркетингу, затем был бренд-менеджером российского отделения Bosch и руководителем отдела белорусского представительства Bosch.

«2020 год стал вызовом для мировой экономики в целом и компании Bosch в частности. Несмотря на проблемы, связанные с ситуацией вокруг пандемии COVID-19 и ее влиянием на все ключевые для нашей компании отрасли (особенно автомобильную), мы стремимся к сохранению того же стратегического курса, которого придерживались все предыдущие годы: повышать качество жизни благодаря разработке и предложению инновационных технологий с широким спектром возможностей и вдохновляющих решений», — отметил Андрей Пацкевич.

Владимир Рыболовлев

«За прошедшие годы мы успели сделать очень многое и выйти на лидирующие позиции как на белорусском рынке, так и в регионе. Я с гордостью стал свидетелем и участником таких важных событий, как открытие первого в стране магазина продукции Bosch, первого сервисного центра по ремонту электроинструментов, учебного центра для специалистов по обслуживанию автомобильной техники. Результаты 2019 года говорят о том, что у компании есть все необходимое, чтобы продолжать свой путь к успеху, чего я искренне желаю всем своим коллегам», — прокомментировал Владимир Рыболовлев.

Оборот компании Bosch в Беларуси по итогам 2019 года составил 89 млн евро. На территории страны действует сервисный центр Bosch по обслуживанию и ремонту электроинструментов. Численность сотрудников компании на конец 2019 года составляла 45 человек.