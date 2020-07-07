Власти готовят новый закон о валютном регулировании

Новая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле может вступить в силу в третьем квартале 2021 года, говорится в письме Нацбанка, которое получили коммерческие банки.

Регулятор обращает внимание, что после вступления в силу новой редакции закона значительно сократится количество используемых валютных ограничений, в том числе будет отменен разрешительный порядок на осуществление ряда валютных операций с нерезидентами и продление сроков завершения внешнеторговых сделок.

Вместо этого будет создана система валютного мониторинга «за потоками валютных поступлений и платежей как на макро- , так и на микроуровне», говорится в письме Нацбанка.

Одним из основных элементов новой системы валютного регулирования и контроля будет являться обязанность резидентов осуществлять регистрацию валютных договоров, заключаемых с нерезидентами, отмечается в письме.

Нацбанк обращает внимание на то, что проект новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле уже одобрен обеими палатами парламента, направлен на подписание главе государства и может вступить в силу через год после официального опубликования (ориентировочно — в третьем квартале 2021 года).

Как сообщалось ранее, 21 мая Палата представителей приняла во втором чтении законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле», который в числе прочего предоставляет физическим лицам право свободно открывать депозиты за рубежом.

«Законопроект предполагает либерализацию валютного законодательства, упрощение проведения валютных операций физическими и юридическими лицами, отмену выдачи разрешений Нацбанком на проведение валютных операций», — рассказывал журналистам в мае замепредседателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич.

«В этом никакого страха и риска нет, — добавил он. — Опыт стран, которые являются нашими соседями, учитывался при разработке законопроекта. Представители Национального банка (разработчики законопроекта) уверены, что документ позволит бизнесу более свободно приходить в Беларусь и созданные условия позволят вкладывать инвестиции с большей выгодой, чем в сопредельных государствах».

Читайте дальше: