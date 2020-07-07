Лукашенко поставил задачу по количеству жителей столицы

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Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что перенаселять Минск нельзя.

На встрече с активом столицы президент завяил, что «особое внимание нам надо обратить в целом на город». Минск, по его словам, должен быть образцом для жизни во всех отношениях, пишет его пресс-служба.

Лукашенко рассказал, что сегодня общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тысяч семей.

Он поставил задачу не допустить превышения населения в столице более 2 млн человек. В этой связи, президент считает необходимым развивать города-спутники: «Но в Минске надо сокращать строительство».

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Персона: Александр Лукашенко Город: Минск