Биржа: доллар и евро поднялись на торгах 7 июля
Сегодняшние торги на БВФБ завершились ростом американской и европейской валют.
Вот как три основные иностранные валюты завершили свои сессии:
- доллар — 2,444 белорусского рубля (+0,0108 пункта);
- евро — 2,7572 белорусского рубля (+0,0079 пункта);
- российский рубль — 3,3882 белорусского рубля за 100 российских (-0,0135 пункта).
Ранее сообщалось, что власти готовят новый закон по валютному регулированию.
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