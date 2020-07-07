Биржа: доллар и евро поднялись на торгах 7 июля

Сегодняшние торги на БВФБ завершились ростом американской и европейской валют.

Вот как три основные иностранные валюты завершили свои сессии:

доллар — 2,444 белорусского рубля (+0,0108 пункта);

евро — 2,7572 белорусского рубля (+0,0079 пункта);

российский рубль — 3,3882 белорусского рубля за 100 российских (-0,0135 пункта).

Ранее сообщалось, что власти готовят новый закон по валютному регулированию.

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