Лукашенко высказался о реформах

Александр Лукашенко на встрече с активом столицы заявил, какие реформы возможны в Беларуси.

По его словам, реформа может быть только в одном направлении — как совершенствование того, что уже есть.

Лукашенко отметил, что перед страной стоят «очень непростые задачи».

«Реформами эти задачи не решишь. Поскольку много говорят о «пераменах», реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Беларуси реформа может быть только в одном направлении — как совершенствование того, что у нас есть», — цитирует главу государства его пресс-служба.

По его словам, в государстве для этого есть соответствующие компетенции и школы.

«У нас большие задачи, задачи огромной важности, которые мы должны решить. И реформа — это то будем совершенствовать, расширять и углублять, что мы умеем делать. Создавая новые производства. Реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть», — резюмировал он.

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