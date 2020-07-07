Из-за коронавируса АБФФ перенесла матч брестского «Динамо» и «Слуцка»

Матч 17-го тура белорусского футбольного чемпионата между брестским «Динамо» и «Слуцком» перенесен с 10 июля на 12 августа.

Решение приняло бюро исполкома Белорусской федерации футбола. Перенос касается и поединка дублеров.

В пресс-релизе БФФ не указана причина переноса, однако есть отсылка на пункт регламента чемпионата, в котором говорится, что матчи могут переноситься «в случае форс-мажорных обстоятельств».

Накануне на спортивных сайтах появились сообщения, что в брестском «Динамо» 15 человек заразились коронавирусом COVID-19.

Пресс-служба клуба подтвердила заражение, но опровергла количество заболевших: «Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15-ть человек (так в оригинале. — БелаПАН.), как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики».

Пресс-секретарь БФФ Александр Алейник сообщил БелаПАН, что «Динамо» обращалось с просьбой перенести ближайший матч.

О наличии больных сообщил также ФК «Городея», однако игра этой команды в ближайшем туре c «Шахтером» в Солигорске состоится (11 июля).

Белорусский чемпионат был единственным в Европе, который не приостанавливали из-за пандемии коронавируса, однако некоторые матчи переносили. Игры проходят со зрителями.

Напомним, по официальным данным Минздрава на 6 июля, в Беларуси число заразившихся составляло 63 804 (количество умерших — 429).

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