Большинство местных наблюдателей представляют ФПБ, БРСМ, «Белую Русь» и другие провластные организации

По состоянию на 6 июля избирательные комиссии аккредитовали 33.579 национальных наблюдателей на президентских выборах, свидетельствуют обновленные данные на сайте Центризбиркома.

За неделю количество аккредитованных наблюдателей выросло на 11.186.

Больше всего национальных наблюдателей зарегистрировали участковые избиркомы — 32.659. Районные комиссии аккредитовали 677 наблюдателей, районные комиссии в пределах городов — 165, областные — 41, городские (в городах областного подчинения) — 23, Минская городская избирательная комиссия — 8, Центризбирком — 6.

26.843 национальных наблюдателя, или почти 80%, представляют общественные объединения. Из них профессиональными союзами из состава Федерации профсоюзов Беларуси выдвинуто 8.059 человек, Белорусским республиканским союзом молодежи — 5.334, РОО «Белая Русь» — 4.326, Белорусским общественным объединением ветеранов — 3.397, Белорусским союзом женщин — 3.005, Белорусским фондом мира — 1.220, Белорусским Хельсинкским комитетом — 47, общественным объединением БНФ «Адраджэнне» — один. Иные общественные объединения представляют 1.454 человека.

От политических партий избиркомы аккредитовали 1.111 национальных наблюдателей. Коммунистическая партия Беларуси выдвинула 600 своих членов, Республиканская партия труда и справедливости — 414, Либерально-демократическая партия — 67, Социал-демократическая партия народного согласия — 21, Белорусская социально-спортивная партия — 6, Белорусская аграрная партия, Партия БНФ и Объединенная гражданская партия — по одному.

3.913 граждан стали наблюдателями путем подачи соответствующего заявления от своего имени, 1.712 наблюдателей были аккредитованы от трудовых коллективов.

Выборы президента назначены на 9 августа.