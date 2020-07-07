Минздрав представил новые данные по COVID-19: число умерших вновь выросло

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Число умерших от COVID-19, которых Минздрав называет «пациентами с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», вновь выросло.

По официальным данным, всего недуг уже унес 436 жизней (+7 за сутки).

Всего в Беларуси на 7 июля зарегистрированы 64 003 человека (+199) с положительным тестом на COVID-19 (было проведено 1 078 267).

Выздоровели и выписаны 51 902 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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