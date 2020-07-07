Политзаключенного Артема Сакова поместили в карцер и наказали новыми «сутками»

Фигуранта уголовного «дела Тихановского» — его оператора Артема Сакова, который признан правозащитниками политзаключенным, поместили в карцер СИЗО.

Артем Саков / Фото из архива

Как сообщила БелаПАН мать обвиняемого Лариса Сакова, причина помещения в карцер — легкая небритость, паутина в углу камеры и «вещи неправильно лежали». Такие причины помещения в карцер она назвала абсурдными.

Также матери стало известно, что 29 июня суд Кормянского района рассмотрел административный протокол, составленный на Артема Сакова Мозырским РОВД за якобы несанкционированный митинг.

«3 мая Сергей Тихановский встречался в Мозыре с родителями реабилитационного центра «Радуга», который власти планировали закрыть, снимал видео. Артем действительно был в этот день в Мозыре, но не снимал «Радугу», был совсем в другом месте, и это можно доказать. Но суд провели в Корме тайно и заочно. Насколько я знаю, видеосвязи в районном суде нет, адвоката и нас о суде не известили. В итоге Артему дали очередные семь суток ареста», — сообщила Сакова.

По словам матери заключенного, сюжет о центре «Радуга» снимал не только Тихановский, но и телеканал ОНТ. «И центр «Радуга» родители отстояли, его не закрыли», — отметила она.

На домашний адрес Сакова в Корме пришел еще один протокол из милиции за якобы участие в несанкционированном мероприятии. На этот раз — из Жлобинского РОВД. В районном центре Сергей Тихановский 8 апреля встречался с подписчиками своего youtube-канала. Милиция расценила это как несанкционированное массовое мероприятие. Пока неизвестно, когда и где состоится суд по этому протоколу.

2 июля Артема Сакова судили в Гродно и наказали пятью сутками якобы за мелкое хулиганство. Речь идет о потасовке в областном центре 29 мая, после которой были задержаны Сергей Тихановский и члены его команды.

«Что касается Гродно — он не находился в эпицентре событий, никого не хватал за руки и не оскорблял, как свидетельствовали сотрудники ОМОН. Все эти обвинения — полный абсурд», — заявила Лариса Сакова.

Она также сообщила, что от сына пришло два письма. «Он не поник, держится, еще верит во что-то, благодарит тех, кто пишет ему письма, поддерживает», — сказала мать арестованного.

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