Защита Виктора Бабарико подала жалобу генпрокурору

Защита Виктора Бабарико подала на имя генерального прокурора жалобу на постановление о привлечении экс-главы «Белгазпромбанка» и претендента на пост президента в качестве обвиняемого.

Как сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский, любое обвинение должно соответствовать требованиям Уголовно-процессуального кодекса и позволять понять, что именно инкриминируется и в чем эти действия выражались.

«Если обвинение не позволяет это понять и не является конкретизированным в достаточной степени, то в таком случае человек не может опровергать, то есть защищаться. В то же время неопределенность выдвинутых человеку претензий позволяет усомниться в том, имелись ли для них основания в принципе», — сказал адвокат.

Из-за подписки о неразглашении защитник по-прежнему не может сообщать о статьях, по которым обвиняется Виктор Бабарико, хотя это, по его словам, «выглядит нелепо».

2 июля портал tut.by разместил фотографии доски объявлений в Мингорсуде, где указано, что экс-председатель «Белгазпромбанка» обвиняется по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки). Сын Виктора Бабарико, руководитель его инициативной группы Эдуард Бабарико, обвиняется по ч. 2 ст. 243.

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