В Минске построят еще четыре студенческих общежития

Президент Беларуси подписал распоряжение о строительстве в 2020—2024 годах общежитий для ряда вузов.

Одно из общежитий Студенческой деревни

Одно из них — на 1030 мест — разделят Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и Белорусский государственный медицинский университет.

Общежитие на 1030 мест получит Белорусский национальный технический университет. Такое же общежитие построят для Белорусского государственного технологического университета. Новое общежитие Белорусского государственного университета физической культуры будет рассчитано на 700 мест.

Кроме того, запланировано строительство нового учебного корпуса (для практико-ориентированного обучения) БГМУ.

Распоряжением президента определены генеральные проектные и подрядные организации, а также порядок предоставления и погашения кредитов на строительство.