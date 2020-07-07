Генпрокуратура предупредила о незаконности анонимных призывов к участию в забастовке 3 августа

Генеральная прокуратура в очередной раз призвала граждан «осмотрительно относиться» к размещаемой в интернете информации.

«В последнее время на различных ресурсах сети Интернет, в том числе телеграм-каналах, распространяются анонимные призывы к участию 3 августа 2020 года в "пробной общенациональной забастовке" продолжительностью 2,5 часа для выражения требований об освобождении так называемых политических заключенных, а также обеспечении справедливости избирательного процесса. Во избежание конфликтов с органами правопорядка, нанимателями, а также возможных судебных разбирательств Генеральная прокуратура призывает не следовать подобным рекомендациям», — говорится в сообщении телеграм-канала Генпрокуратуры.

Ведомство отмечает, что на основании статей 11 и 388 Трудового кодекса (ТК) работники имеют право на забастовку — временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав. Участие в санкционированной забастовке не признается прогулом без уважительной причины.

«Однако решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной ТК процедуры на собрании или конференции работников предприятия (организации). О предстоящей забастовке представительный орган работников обязан уведомить нанимателя в письменной форме не позднее двух недель до ее начала», — подчеркивается в сообщении.

Несоблюдение указанного порядка является основанием для признания судом забастовки незаконной по заявлению нанимателя (собственника или уполномоченного им органа) или прокурора, отмечает Генпрокуратура, а участники такой забастовки по законодательству «могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности».

«Не имея ничего общего с легальным забастовочным движением, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях являются подстрекательством к противоправным действиям, за которые наступает административная или уголовная ответственность», — заявляет Генпрокуратура.

Ведомство призывает граждан «взвешенно и конструктивно подходить к реализации права на свободное выражение мнения, не поддаваться безответственным призывам и анонимным провокациям к совершению противоправных действий, а также поступков, способных нанести вред трудовым правам и интересам граждан».

Это уже второй за неполные две недели призыв Генпрокуратуры к взвешенности и обдуманности. 26 июня ведомство сообщало о возросшем количестве обращений граждан в органы внутренних дел с жалобами на «некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы» в интернете за выражение «позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны». «Сложившаяся ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия сети интернет как территории вседозволенности, а анонимного формата общения — как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия», — отмечала Генпрокуратура.