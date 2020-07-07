Автобус сбил 12-летнего велосипедиста в Бобруйске

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ДТП с участием ребенка-велосипедиста произошло 7 июля на перекрестке улиц Октябрьской и Интернациональной в Бобруйске.

Фото: ГАИ

По информации областной ГАИ, автобус МАЗ-103062 под управлением бобруйчанина 1979 года рождения совершил наезд на ребенка 2008 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись.

И водитель автобуса, и велосипедист двигались на разрешающий сигнал светофора.

Мальчика госпитализировали с переломами и вывихами.
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Тэги: ДТП наезд на велосипедиста Город: Бобруйск

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