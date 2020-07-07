89-летняя пенсионерка из Браслава победила коронавирус

89-летней Марии Синице пришлось на скорой отправиться в инфекционное отделение Браславской ЦРБ. Там ей и поставили диагноз — COVID-19.

«Эта инфекция коварна тем, что зачастую обнаружить ее можно лишь с помощью компьютерной томографии, — говорит лечащий врач Ольга Лакевич. — Она-то и показала более 80 % поражения легких у больной. Случай, безусловно, не рядовой: Мария Лифановна стала нашей старейшей пациенткой. И как человек в таком возрасте сможет преодолеть болезнь, зависит не только от проводимого лечения, но также от общего состояния организма. К счастью, у Марии Синицы оказался крепкий иммунитет», – передает «Браслаўская звязда» .

Сама Мария Лифановна вспоминает, что в самые первые дни ей пришлось нелегко. Из-за затрудненного дыхания нужно было лежать неподвижно на животе, а в силу возраста давалось это труднее, чем другим: не могла долго выдержать в таком положении. Но Мария Синица не падала духом и верила, что вернется домой. А возвращаться ей было к кому: она вырастила семерых детей и теперь счастливая бабушка и прабабушка, у которой уже 15 внуков и 19 правнуков.

После выписки из больницы пенсионерка чувствует себя хорошо. Родные в свою очередь бдительно следят, чтобы она ела фрукты, принимала витамины, поддерживающие лекарства.