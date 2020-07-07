Госконтроль объяснил блокировку счетов «Улея» и «МолаМолы»
Блогер Антон Мотолько сообщил на своей странице в Facebook, что получил ответ от Департамента финансового мониторинга КГК.
«Не падайте: "приостановлены в соответствии со статьей 11 закона 165-3: о мерах по предотвращению легализации доходов полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения". При этом, в связи с блокировкой счетов мы не можем рассчитаться за выполненную работу с нашими программистами и подрядчиками, заплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса», —
Он надеется, что в ближайшее время снимут арест и дадут возможность рассчитаться с контрагентами.
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