Госконтроль объяснил блокировку счетов «Улея» и «МолаМолы»

Блогер Антон Мотолько сообщил на своей странице в Facebook, что получил ответ от Департамента финансового мониторинга КГК.

«Не падайте: "приостановлены в соответствии со статьей 11 закона 165-3: о мерах по предотвращению легализации доходов полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения". При этом, в связи с блокировкой счетов мы не можем рассчитаться за выполненную работу с нашими программистами и подрядчиками, заплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса», — написал Мотолько.

Он надеется, что в ближайшее время снимут арест и дадут возможность рассчитаться с контрагентами.

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