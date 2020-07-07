Брестскому блогеру Сергею Петрухину предъявили обвинение по трем уголовным статьям

Брестскому блогеру Сергею Петрухину предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, сообщает правозащитный сайт «Весна».

По информации правозащитников, блогера обвиняют по ч. 1 ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Виновные по этой статье наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Еще одна вменяемая Петрухину статья — 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей). Предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет.

Также блогера обвиняют по ст. 391 (оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия). Предусматривает штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет.

«По предварительной информации, статьи об "оскорблении судьи” и "оскорблении представителя власти" касаются событий двухлетней давности», — отмечается в сообщении.

Автора ютьюб-канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали 16 июня и отправили отбывать вынесенный ранее 15-суточный арест. Позже выяснилось, что он стал фигурантом уголовного дела по ст. 342 УК, которое было возбуждено после инцидента на предвыборном пикете с блогером Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая. Самого Петрухина в Гродно в этот день не было.

Петрухин был доставлен 25 июня в изолятор временного содержания Минска, а оттуда переведен в СИЗО-1 на ул. Володарского, где находится до сих пор.

Правозащитное сообщество Беларуси признало Петрухина, как и других задержанных блогеров, политическим заключенным.

В апреле 2019 года блогер уже был осужден по ч. 2 ст. 188 УК (клевета) и ч. 2 ст. 189 (оскорбление), ему присудили большой штраф. Правозащитники тогда признали дело политически мотивированным.