Минчанин похитил инвалидную коляску у спортсменки

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Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД задержали 44-летнего жителя Минска, который подозревается в краже инвалидной коляски.

По сообщению пресс-службы МВД, спортсменка пересела из коляски в тренировочные сани в парке. Совершив первый круг и вернувшись к старту, потерпевшая обнаружила пропажу коляски.

Вором оказался 44-летний минчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенное имущество мужчина хранил на балконе квартиры.
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Тэги: инвалидная коляска кража Город: Минск

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