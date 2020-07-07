Минчанин похитил инвалидную коляску у спортсменки

Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД задержали 44-летнего жителя Минска, который подозревается в краже инвалидной коляски.

По сообщению пресс-службы МВД, спортсменка пересела из коляски в тренировочные сани в парке. Совершив первый круг и вернувшись к старту, потерпевшая обнаружила пропажу коляски.

Вором оказался 44-летний минчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенное имущество мужчина хранил на балконе квартиры.