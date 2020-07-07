Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске с коронавирусом

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Дмитрий Колдун 7 июля был госпитализирован с коронавирусом, его жена Виктория Хомицкая также заболела.

Представитель пресс-службы певца Анна Кружель рассказала порталу Teleprogramma.pro, что Дмитрий почувствовал накануне недомогание, а также у него поднялась температура. Сначала он не придал симптомам должного значения. Краткосрочное домашнее лечение результатов не дало. Вместе с супругой Викторией артист на всякий случай сдать тест на коронавирус. Уже в больнице у пары был выявлен COVID-19.

Колдуну предложили немедленную госпитализацию на фоне покашливания и повышенной температуры, чтобы избежать распространения инфекции в легкие, и, как следствие, избежать осложнения в виде пневмонии.

Дмитрий не знает, где он мог заразиться коронавирусом, но выступление на торжественном открытии мультимедийного фонтана в парке Янки Купалы 3 июля было самым массовым событием у артиста за последнее время.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Дмитрий Колдун Виктория Хомицкая

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