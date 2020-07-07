Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске с коронавирусом
Дмитрий Колдун 7 июля был госпитализирован с коронавирусом, его жена Виктория Хомицкая также заболела.
Представитель пресс-службы певца Анна Кружель рассказала порталу
Колдуну предложили немедленную госпитализацию на фоне покашливания и повышенной температуры, чтобы избежать распространения инфекции в легкие, и, как следствие, избежать осложнения в виде пневмонии.
Дмитрий не знает, где он мог заразиться коронавирусом, но выступление на торжественном открытии мультимедийного фонтана в парке Янки Купалы 3 июля было самым массовым событием у артиста за последнее время.