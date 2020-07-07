Президент назначил новых уполномоченных представителей в Гомельской и Гродненской областях

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Назначены новые уполномоченные представители главы государства в Гомельской и Гродненской областях. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 7 июля, сообщает его пресс-служба.

Уполномоченным представителем президента в Гомельской области назначен первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Представлять главу государства в Гродненской области уполномочен заместитель премьер-министра Александр Субботин.

Лукашенко освободил Леонида Анфимова и Владимира Дворника от выполнения обязанностей уполномоченных представителей президента соответственно в Витебской и Могилевской областях.
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Тэги: уполномоченные представители президента кадровые назначения Персона: Николай Снопков Александр Субботин Город: Гродно

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