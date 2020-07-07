Минский центр гибридной хирургии откроют в 2024 году

В 2024 году откроется центр гибридной хирургии, который сейчас строят на территории Республиканского научно-практического центра «Кардиология», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на директора РНПЦ Александра Мрочека.

По его словам, сегодня использование современных технологий позволяет проводить операции с наименьшими последствиями для организма, то есть эти вмешательства менее травматичны для человека, а процесс восстановления проходит быстрее. «Все меняется в этом мире, как и кардиохирургические подходы. Если раньше это были в основном открытые операции, то сегодня технологии развились настолько, что появляется возможность малыми разрезами или пункциями через иголку провести по сердцу клапан. Строительство центра гибридной хирургии даст такие возможности главному кардиологическому центру страны», — отметил Мрочек.

Он добавил, что центр будет оснащен соответствующим оборудованием. «Сегодня все наши мечты воплощаются в строящемся здании. Операционные будут оснащены оборудованием для визуализации. Кто-то в мире ставит для этого компьютерный томограф прямо в операционную, это в основном делают неврологи. Кардиологам нужно ангиографическое оборудование. Современные ангиографы обладают функцией компьютерной томографии, то есть дают возможность планировать сразу на месте ход операции и, если в результате тех или иных нюансов, которые могут случиться у хирурга, потребуется, менять тактику. Все это — перспектива на многие годы для нашего РНПЦ», — сказал медик.

По информации Минздрава, в планах у специалистов центра — создание современных лабораторий (функциональных групп) гибридной сердечно-сосудистой хирургии. Речь также идет о поставке специальной материально-технической базы, обучении кадров. Будут разработаны и апробированы отечественные современные устройства (стент-графты, клапан-содержащие стенты и др.) на основе технологии гибридной сердечно-сосудистой хирургии. Планируется усовершенствовать и внедрить высокотехнологичные методы лечения сердечно-сосудистых патологий. В министерстве подчеркнули, что функционирование центра позволит существенно снизить смертность пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.