Литва направила в Беларусь гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

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Из Литовской Республики в Беларусь отправлена гуманитарная помощь — изготовленные в Литве защитные средства, необходимые для борьбы с COVID-19.

Как сообщает МИД Литвы, гуманитарная помощь Беларуси направлена на основании решения литовского правительства от 3 июня «в качестве реакции на просьбу соседнего государства о международной гуманитарной помощи в целях борьбы с COVID-19».

За 50 тысяч евро у ЗАО Bio Circle Balticum были приобретены 16 800 литров дезинфекционной жидкости, у ЗАО Interscalit — 8400 одноразовых халатов.

В свою очередь белорусское посольство в Литве сообщило, что направленные в Беларусь медицинские средства защиты приобретены в рамках реализации решения ЕС об оказании гуманитарной помощи на средства, выделенные литовской стороной.

По данным Минздрава, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 64 003 (+199 за последние сутки), скончалось 436 человек (+7). Впервые с начала апреля суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, опустился ниже 200.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Литва гуманитарная помощь дезинфекция коронавирус COVID-19 Город: Вильнюс

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