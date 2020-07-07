Цепкало заявил об отсутствии угрозы сепаратизма в Беларуси

Претендующий на пост президента экс-глава Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало убежден, что в Беларуси нет почвы для сепаратизма, который бы мог развиться в случае изменения политической ситуации в стране. Свое мнение он высказал во время стрима 7 июля, отвечая на вопросы интернет-пользователей.

У Цепкало поинтересовались, в частности, как Беларуси уберечься от негативных явлений, которые возникли при смене политических систем в Украине и Молдове. На это экс-глава ПВТ ответил, что Беларусь — моноэтническая страна, где 80% населения — белорусы, а представители других национальностей «глубоко интегрированы».

По его словам, на территории Беларуси «никогда не было конфликтов на межнациональной почве». «Вообще не было никаких проблем — евреи, татары, литовцы проживали в Беларуси совершенно свободно и никогда не чувствовали себя другими, — сказал он. — Мы даже слишком иногда гостеприимные, толерантные, что позволяем даже совершенно непорядочным, мягко сказано, людям здесь жить и поносить нас последними словами».

«В Молдавии, вы знаете, есть приднестровская проблема: там славянское население, которое традиционно тяготело к России, и молдавское население, которое тяготело к Румынии, поэтому проблема сепаратизма возникла, — заявил Цепкало. — На Украине то же самое — разные очень элиты, они по-разному формировались. Была элита на Западной Украине, была элита на Восточной Украине, был Крым. То есть территории, которые в общем-то совершенно разные в культурном плане, поэтому, безусловно, проблемы имели место на Украине. Это большая страна, надо все-таки понимать».

Он не верит, что в Беларуси есть какая бы то ни было основа для сепаратизма: «Мы единая целостная страна, и я не знаю никаких факторов, которые бы могли [дать основание] считать, что есть у нас сепаратизм, что восток Беларуси может присоединиться к России, а западная часть Беларуси захочет присоединиться к Польше или Литве».

По словам Цепкало, проблемы, в том числе проблемы суверенитета, могут возникнуть, если не будет «эффективного экономического развития», если страна будет «превращаться в черную дыру», вокруг которой соседние государства «будут жить хорошо, а внутри — плохо».

Он подчеркнул, что сегодня в Беларуси нужно «раскрепощать людей, потому что только свободный, раскрепощенный, образованный человек может создавать богатства». Страна не превратится в черную дыру только в условиях правильной государственной системы, при которой человек будет абсолютно уверен, что его бизнес и он лично «защищены судом, а решения не будут приниматься по звонку сверху».

«А если мы продолжим двигаться тем же путем, тем же курсом, не будем реформировать промышленность, сельское хозяйство, строительную отрасль, здравоохранение, образование, государственное управление, тогда мы можем говорить, что рано или поздно мы можем превратиться в то, что стало с Молдавией», — констатировал экс-глава ПВТ.

Валерия Цепкало могут не зарегистрировать кандидатом в президенты, поскольку территориальные избирательные комиссии признали действительными только 75 тысяч подписей граждан за его выдвижение при необходимых 100 тысячах.

Выборы президента Беларуси назначены 9 августа.