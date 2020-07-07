Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Сенатор Боб Менендес заявил в Twitter, что Конгресс получил уведомление о том, что Трамп официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии.

Президент США Дональд Трамп заявил 29 мая, что Вашингтон разрывает отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее он опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил, что если организация не внесет изменения в свою работу, Вашингтон окончательно прекратит финансирование и пересмотрит свое членство в организации.

Трамп считает, что ВОЗ не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса. Также глава США обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления китайских властей.