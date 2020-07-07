Десятки пассажиров пострадали при столкновении поездов лоб в лоб в Чехии

Два пассажирских поезда столкнулись на линии между Пернинкой и Новым Гамри в районе Карловых Вар 7 июля.

Источник: Тwitter.com/PolicieCZ

Один поезд ехал в чешские Карловы Вары из немецкого Йохангеоргенштадта, а второй — по той же линии в обратном направлении, сообщает CT24 .

По информации чешского телевидения, которое ссылается на спасателей, погибли минимум три человека. Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касало подтвердил двух погибших.

На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи. В больнице в Карловых Варах объявлен так называемый травматологический план. Его вводят, когда ожидается большое количество пострадавших.