Беларусь накрыла прохлада — пройдут дожди, прогремят грозы

В среду погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты и прохладная воздушная масса.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с (в некоторых регионах порывы будут достигать 14 м/с). Температура воздуха:

Брест +19..+21°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза;

Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);

Минск +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.