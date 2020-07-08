Беларусь накрыла прохлада — пройдут дожди, прогремят грозы

/ Общество
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В среду погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты и прохладная воздушная масса.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с (в некоторых регионах порывы будут достигать 14 м/с). Температура воздуха:

  • Брест +19..+21°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза;
  • Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
  • Минск +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

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Тэги: погода грозы

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