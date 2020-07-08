Беларусь накрыла прохлада — пройдут дожди, прогремят грозы
В среду погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты и прохладная воздушная масса.
Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с (в некоторых регионах порывы будут достигать 14 м/с). Температура воздуха:
- Брест +19..+21°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза;
- Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
- Минск +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%).
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Только самые важные новости в наших каналах в