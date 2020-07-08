На днях число заболевших COVID-19 превысит 12 миллионов

Несмотря на заметный спад количества заразившихся коронавирусом нового типа, вызывающего заболевание COVID-19, ситуация остается напряженной.

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 8 июля, в мире зарегистрировано 11 799 443 случая заражения (+179 347 за сутки). Таким образом, уже завтра-послезавтра число заболевших перешагнет очередную знаковую отметку — 12 миллионов.

Пятерка стран-«лидеров» по числу людей с «короной» выглядит так:

США — 2 993 760; Бразилия — 1 668 589; Индия — 719 665; Россия — 693 215; Перу — 309 278.

Недуг за сутки унес 5 500 жизней. Всего с начала пандемии на планете уже скончалось 543 558 человек, болевших COVID-19. На черной вершине находятся:

США — 131 457; Бразилия — 66 741; Великобритания — 44 476; Италия — 34 899; Мексика — 32 014.

Напомним, по официальным данным Минздрава на 7 июля, в Беларуси число заразившихся составляло 64 003 (количество умерших — 436).

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