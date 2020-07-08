Нефть теряет в цене

Утром в среду, 8 июля, мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение.

По данным электронных торгов на 08:15 по минскому времени эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:

Brent — 42,94 доллара за баррель (-0,32%);

WTI — 40,45 доллара за баррель (-0,42%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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