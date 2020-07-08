Беларуси разрешили регулировать цены на маски и дезинфицирующие средства

Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока госрегулирования цен на средства защиты органов дыхания (маски для индивидуального применения) и дезинфицирующие средства в Беларуси на 90 дней — с 7 июля до 4 октября этого года, сообщила пресс-служба ЕЭК.

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Ранее в Беларуси на 90 дней (с 8 апреля по 6 июля 2020 года) было введено временное государственное регулирование цен на указанные товары. В частности меры госрегулирования включают установление предельного норматива рентабельности для организаций-производителей, предельной максимальной надбавки импортера, предельной максимальной оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера).

«Основанием для введения государственного регулирования цен на средства защиты послужило увеличение спроса на них, отсутствие возможности удовлетворить потребности учреждений здравоохранения, аптечных сетей и населения производителями таких средств», — отметила пресс-служба.

«Решение коллегии ЕЭК поможет сохранить стабильные цены при их реализации на внутреннем рынке Беларуси, предотвратить необоснованное завышение цен производителями (импортерами)», — считают в ЕЭК.

По данным на 7 июля, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 64.003 (+199 за последние сутки), скончалось 436 человек (+7). Впервые с начала апреля суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, опустился ниже 200. В предыдущие сутки новых случаев было 250 (шесть смертей).

С начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 51.902 пациента (за последние сутки 782). Таким образом, излечилось около 80% заболевших. Проведено 1.078.267 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 4.027.

Ранее сообщалось, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли перестало регулировать цены на ряд социально значимых товаров.