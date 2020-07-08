Австралийка сорвала джекпот, придумав необычный метод игры в лотерею

Джекпот в 1,5 миллиона австралийских долларов выиграла жительница Мельбурна. Куш она сняла благодаря самолично придуманному методу игры в лотерею.

Фортуна улыбнулась ее в одном из недавних розыгрышей TattsLotto. Женщина пояснила, что в одном билете использовала даты семейных дней рождения, а в другой вписала случайные числа, рисуя что-нибудь на купоне.

Благодаря очередному такому рисунку она стала миллионершей.