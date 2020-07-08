Доллар и евро падают утром в среду
В среду на открытии торгов на БВФБ американская и европейская валюты сдают свои позиции.
Три основные иностранные валюты торгуются по данным на 10:20 на следующих позициях:
- доллар — 2,4382 белорусского рубля (-0,0057 пункта);
- евро — 2,7562 белорусского рубля (-0,001 пункта);
- российский рубль — 3,4195 белорусского рубля за 100 российских (+0,0313 пункта).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
Читайте дальше:
- Что меняется в Беларуси в июле: пять главных документов для бизнеса
- Деньги не пахнут. Почему за белорусскими евробондами выстроилась очередь
- На денежном рынке Беларуси произошел валютный переворот
Только самые важные новости в наших каналах в