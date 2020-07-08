Доллар и евро падают утром в среду

/ Экономика
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В среду на открытии торгов на БВФБ американская и европейская валюты сдают свои позиции.

Три основные иностранные валюты торгуются по данным на 10:20 на следующих позициях:

  • доллар — 2,4382 белорусского рубля (-0,0057 пункта);
  • евро — 2,7562 белорусского рубля (-0,001 пункта);
  • российский рубль — 3,4195 белорусского рубля за 100 российских (+0,0313 пункта).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Тэги: валюта

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