Доллар и евро падают утром в среду

В среду на открытии торгов на БВФБ американская и европейская валюты сдают свои позиции.

Три основные иностранные валюты торгуются по данным на 10:20 на следующих позициях:

доллар — 2,4382 белорусского рубля (-0,0057 пункта);

евро — 2,7562 белорусского рубля (-0,001 пункта);

российский рубль — 3,4195 белорусского рубля за 100 российских (+0,0313 пункта).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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