ЦИК оставит кандидатам меньше месяца на агитацию
Удостоверения кандидатов в президенты претенденты могут получить 14 июля.
Именно это последняя дата (согласно графика избирательной кампании) для рассмотрения заявлений претендентов.
Процедура регистрация началась 5 июля. Соответствующие пакеты документов в Центризбирком подали семь человек: Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.
Как сообщает
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