ЦИК оставит кандидатам меньше месяца на агитацию

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Удостоверения кандидатов в президенты претенденты могут получить 14 июля.

Именно это последняя дата (согласно графика избирательной кампании) для рассмотрения заявлений претендентов.

Процедура регистрация началась 5 июля. Соответствующие пакеты документов в Центризбирком подали семь человек: Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

Как сообщает «Свабода», церемония регистрации пройдет 14 июля. Тем самым период агитации у кандидатов займет всего 25 дней.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико Андрей Дмитриев Анна Канопацкая Александр Лукашенко Светлана Тихановская Валерий Цепкало Сергей Черечень

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